Pogoda na 16 dni: jesteśmy o krok od gwałtownej zmiany

Niezwykłe i rekordowe, jak na wczesną wiosnę, ciepło, które w tych dniach dotarło do centrum Europy aż z Afryki , będzie kończyć swoją wizytę u nas. Ostatnim dniem tej właściwie letniej pogody będzie pierwszy dzień kwietnia. Następnie temperatura gwałtownie spadnie, bo front chłodny niżu przesuwającego się nad Morzem Północnym i Bałtykiem będzie spychać ciepło na wschód kontynentu. Na miejsce ciepłej masy powietrza napłynie chłód, podążający z zachodu i północy Europy (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni

Świąteczny poniedziałek będzie jeszcze bardzo ciepły, bo ma być aż 25 stopni Celsjusza, ale od wtorku czeka nas gwałtowne ochłodzenie. W środę na północy kraju będzie zaledwie 5 st. C i może tam padać śnieg z deszczem.

Później, w czasie pierwszego kwietniowego weekendu, znowu zrobi się bardzo ciepło i termometry wskażą 23-24 stopnie. Kilka kolejnych dni też będzie ciepłych, ale od 11 kwietnia przyjdzie ochłodzenie i wtedy w północnej Polsce będzie około 10 st. C, a w południowej do 15- 16 st. C. Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.