Pogoda na 16 dni: na północy rodzi się mroźny wyż

Kończy się czas nienaturalnie ciepłej pogody o tej porze roku. Napływ ciepłego powietrza z południa, który jeszcze trwa, tuż po weekendzie zostanie zahamowany przez wyż rozrastający się nad Skandynawią. Ten układ wysokiego ciśnienia zepchnie z północy do naszej części Europy zimne powietrze. Oznacza to nie tylko znaczne ochłodzenie w ciągu dnia, ale również nocny, kilkustopniowy mróz (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni

Ciepło, to znaczy 15 stopni Celsjusza, odczują i zobaczą na swoich termometrach jeszcze w poniedziałek mieszkańcy południowej Polski. Później o takiej temperaturze możemy zapomnieć na dłuższy czas, bo od wtorku nastąpi duże ochłodzenie - na północy kraju temperatura spadnie do 2 st. C, a na południu do 8 st. C.

Nocami, zwłaszcza w drugiej połowie tygodnia, będzie kilkustopniowy mróz. Nieco cieplej, do 12 st. C, ma być w czasie najbliższego weekendu, ale tuż po nim przyjdzie kolejna fala chłodnego powietrza i będzie zaledwie od 1 do 6 st. C. Potem, od 15 marca, nastąpi ocieplenie i po dwutygodniowej przerwie temperatura wróci do poziomu około 15 st. C Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.