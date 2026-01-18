Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na 16 dni. Cały kraj w lodowatym potrzasku

|
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Cały kraj w lodowatym potrzasku
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na 16 dni. Idą do nas kolejne fale jeszcze bardziej mroźnego powietrza. Jak niskich wartości na termometrach możemy się spodziewać? Synoptyk i prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski przygotował swoją autorską długoterminową prognozę temperatury.

Od kilku dni pogoda dzieli nasz kraj na mroźny wschód i dość ciepły zachód, a różnica między tymi częściami Polski czasami wynosi aż około 20 stopni Celsjusza. Ta zróżnicowana aura wynika z tego, że nad naszym krajem stykają się obecnie dwie zupełnie różne masy powietrza - ciepła płynąca od strony Atlantyku i mroźna, wręcz lodowata, docierająca do nas z północnego wschodu.

I właśnie to bardzo zimne powietrze w najbliższych dniach będzie coraz mocniej wkraczać do centrum Europy. Stanie się tak, ponieważ wyż znajdujący się na wschód od naszych granic i odpowiadający za tę mroźną cyrkulację powietrza ma zajmować coraz większy obszar na naszym kontynencie, blokując przemieszczanie się w naszą stronę ciepłych mas powietrza (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni. Cały kraj w lodowatym potrzasku
Pogoda na 16 dni. Cały kraj w lodowatym potrzasku
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na 16 dni. Prognoza na ferie zimowe

Przed nami coraz zimniejsze dni, a odwilż, która jeszcze utrzymuje się na zachodzie kraju, wkrótce przegra z mrozem i w drugiej połowie tygodnia w całej Polsce temperatura będzie ujemna. Najzimniej w tym czasie będzie we wschodniej części kraju, gdzie przy dziennym maksimum wynoszącym -11/-12 st. C nocami możemy spodziewać się temperatury około -20 st. C. Później, w kolejnym tygodniu, mróz przejściowo - na kilka dni - osłabnie, ale już na przełomie stycznia i lutego znowu będzie większy. W północnej i wschodniej Polsce maksymalna temperatura w dzień ma wynosić przeważnie -9/-10 stopni, a na zachodzie kraju -3/-4 stopnie. Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.

Silny mróz. W jednym miejscu na mapie zrobiło się pomarańczowo
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Silny mróz. W jednym miejscu na mapie zrobiło się pomarańczowo

Autorka/Autor: Tomasz Wasilewski

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvnmeteo.pl

Udostępnij:
TAGI:
prognozaprognoza pogodypogodaTomasz Wasilewski
Tomasz Wasilewski
Tomasz Wasilewski
Prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Lawiny w austriackich Alpach zabiły osiem osób
Lawiny w alpejskich kurortach. Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych
Świat
Lód, mróz
Silny mróz. W jednym miejscu na mapie zrobiło się pomarańczowo
Mieszkańcy Kijowa walczą z mrozem
Pod kołdrę w bieliźnie termicznej i z kotem. Mróz trzyma mocno, a ogrzewania nie ma
Świat
Temperatura, Bieszczady
Przyszedł srogi mróz. Internauci pokazali swoje termometry
Smog, dym, komin, kopciuch
Alert RCB. "Prognozowana zła jakość powietrza"
Smog
Lodospady w Rudawce Rymanowskiej
Niecodzienne zjawisko znów pojawiło się na Podkarpaciu. Gdzie je zobaczyć?
Polska
Śnieg, słońce, błękit i lekki mróz
Niedziela pod znakiem słońca i mrozu
Zima, śnieg, noc
Noc będzie pogodna, ale trzeba się ciepło ubrać
Płetwal błękitny
Limity prędkości w Kalifornii. Mają chronić... walenie
Świat
Lód na jeziorze
Najgłębsze jezioro Polski zamarzło. Miesiąc szybciej niż rok temu
Polska
Mroźna zima
Idzie solidny mróz. Gdzie będzie najzimniej
Pożary roślinności
Tej suszy nie zatrzyma deszcz. Może zaostrzyć pożary
Świat
jaworzyna
Krynica-Zdrój zaprasza na szusowanie
Najnowsze
Rakieta Space Launch System rusza w drogę
Dwa kilometry na godzinę. Rakieta wielka jak Big Ben ruszyła
Świat
Powodzie w Mozambiku
Setki ofiar śmiertelnych, domy i wioski zmyte z powierzchni
Świat
Myszołów
"Spodziewaliśmy się sikorek, a tu takie ptaszysko przyleciało"
Polska
Kamczatka
Masy śniegu spadły z dachów. Dwie osoby nie żyją
Świat
Kleszcz na ubraniu w styczniu 2025 roku
Nareszcie, zima bez kleszczy. A co z wiosną?
Agnieszka Stradecka
Mróz w Polsce
"Idzie mróz ze wschodu". Będzie dla nas wyzwaniem
Smog spowił Sarajewo
Alarm przed smogiem. "Sytuacja może się tylko pogorszyć"
Smog
Mróz, zima, zimno, śnieg
Za nami lodowata noc. Gdzie było najzimniej?
Śnieg, zagrożenie lawinowe
Alert RCB. "Nie wychodź w góry"
Polska
Słońce, mróz, śnieg. Zima w Bukowinie Tatrzańskiej
W części kraju aura będzie pogodna
Morskie Oko, widok na Rysy w piątek rano
Znaczne ryzyko lawin w weekend. TOPR ostrzega
Polska
Noc mgła zima
Nocą miejscami będzie mgliście
Pies wpadł do lodowatego Dunaju
Dunaj zamarzł. Pod psem załamał się lód
Świat
Orbiter MAVEN i Mars - wizja artysty
Schowała się za Marsem i przestała odpowiadać. Szukają MAVEN
Nauka
Fale, ocean, wzburzone morze, sztorm
"Głębiny oceanu nie mogą być jak dziki zachód"
Świat
Ferie zimowe, śnieg
Siarczysty mróz zaczyna swój pochód
hipo
Władze zamknęły słynny park
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom