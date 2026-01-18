Pogoda na 16 dni. Cały kraj w lodowatym potrzasku Źródło: tvnmeteo.pl

Od kilku dni pogoda dzieli nasz kraj na mroźny wschód i dość ciepły zachód, a różnica między tymi częściami Polski czasami wynosi aż około 20 stopni Celsjusza. Ta zróżnicowana aura wynika z tego, że nad naszym krajem stykają się obecnie dwie zupełnie różne masy powietrza - ciepła płynąca od strony Atlantyku i mroźna, wręcz lodowata, docierająca do nas z północnego wschodu.

I właśnie to bardzo zimne powietrze w najbliższych dniach będzie coraz mocniej wkraczać do centrum Europy. Stanie się tak, ponieważ wyż znajdujący się na wschód od naszych granic i odpowiadający za tę mroźną cyrkulację powietrza ma zajmować coraz większy obszar na naszym kontynencie, blokując przemieszczanie się w naszą stronę ciepłych mas powietrza (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni. Prognoza na ferie zimowe

Przed nami coraz zimniejsze dni, a odwilż, która jeszcze utrzymuje się na zachodzie kraju, wkrótce przegra z mrozem i w drugiej połowie tygodnia w całej Polsce temperatura będzie ujemna. Najzimniej w tym czasie będzie we wschodniej części kraju, gdzie przy dziennym maksimum wynoszącym -11/-12 st. C nocami możemy spodziewać się temperatury około -20 st. C. Później, w kolejnym tygodniu, mróz przejściowo - na kilka dni - osłabnie, ale już na przełomie stycznia i lutego znowu będzie większy. W północnej i wschodniej Polsce maksymalna temperatura w dzień ma wynosić przeważnie -9/-10 stopni, a na zachodzie kraju -3/-4 stopnie. Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.

