Pogoda na 16 dni. Taki może być początek wakacji

Zaraz po upalnej niedzieli czeka nas wizyta frontu chłodnego. To, jak wpłynie ona na temperaturę, opisuje autorska długoterminowa prognoza temperatury na 16 dni, przygotowana przez Tomasza Wasilewskiego. Ekspert z tvnmeteo.pl sprawdza w niej także, jakie warunki mogą panować w Polsce do końca czerwca.

W weekend do Polski wtargnęło gorące powietrze, które do Europy dostało się z północnej Afryki. Fala tego ciepła w naszej części kontynentu nie będzie jednak obecna zbyt długo, bo już w poniedziałek zostanie zepchnięta na wschód przez chłodny front atmosferyczny, podążający wraz z niżem, którego centrum w poniedziałek znajdzie się nad południową Skandynawią. Przejście wspomnianego frontu z zachodu na wschód utoruje drogę dla chłodniejszego powietrza, które płynie z północnego zachodu Europy (patrz mapa).

W najbliższych dniach nie będzie już tak wysokiej temperatury jak w weekend, ale mimo to nadal - zwłaszcza na południu Polski - będzie ciepło, bo do 26-27 stopni w pierwszej połowie tygodnia. Później, już w czasie długiego weekendu, aura będzie daleka od gorącego lata. Nad morzem i na pojezierzach w północnej części kraju będzie przeważnie 18-19 stopni, a na południu - do 23-24 stopni.