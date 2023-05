Pogoda na 16 dni: czasami będzie ciepło jak w lecie

Pogodą w dużej części Europy, także u nas, rządzi teraz wyż, którego centrum jest na zachodzie kontynentu, ale rozciąga się on właśnie z zachodu aż po kraje Europy Środkowej. W takiej sytuacji mamy zapewniony napływ dość ciepłych, ale z pewnością nie gorących mas powietrza. Odczuwamy to zwłaszcza nocami, gdy temperatura spada do kilku stopni, a lokalnie nadal występują przygruntowe przymrozki (na przykład -3 stopnie w Łodzi w niedzielę rano).

Pogoda na 16 dni

Przed nami ciepły przełom maja i czerwca. Najwyższej temperatury w nadchodzących dniach możemy spodziewać się w czwartek i piątek, gdy na termometrach zobaczymy nawet 25-26 st. C. Później, czyli w następnym tygodniu, temperatura nieznacznie się obniży, ale poza północną Polską (zwłaszcza wybrzeżem) będzie osiągać lub lekko przekraczać 20 stopni. Podobnie wyglądają prognozy na długi, czerwcowy weekend - wtedy ma być od 18-19 st. C na północy do 22-23 st. C w centrum oraz na południu kraju, a następnie ociepli się do 25 stopni.