Pogoda na 16 dni: gorąco wedrze się z południa

Po kilku chłodniejszych dniach, a zwłaszcza nocach (z przymrozkami), temperatura wraca do czerwcowej normy. Przyczyn ocieplenia jest kilka, ale najważniejsze to stopniowe ogrzewanie się zimnego powietrza, które ostatnio do nas napłynęło oraz zmiana położenia i kształtu wyżu znajdującego się nad naszą częścią Europy, co będzie skutkować napływem nowej, dużo cieplejszej masy powietrza. W tym samym czasie chłód zostanie zepchnięty na wschód kontynentu i będzie też w północnej Skandynawii (patrz mapa).