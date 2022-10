Pogoda na 16 dni: najpierw jak w lecie, a potem szok

czytaj dalej

Idzie do nas bardzo intensywny strumień ciepłego powietrza znad Morza Śródziemnego - mówił we "Wstajesz i weekend" prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. Ciepła będzie niedziela, ale to w poniedziałek możemy spodziewać się "głównego uderzenia". Temperatura pierwszego dnia następnego tygodnia w zachodniej części kraju może sięgnąć nawet 25 stopni Celsjusza.