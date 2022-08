Pogoda na 16 dni: kolejna fala upałów to tylko kwestia czasu

Zmianę temperatury odczuliśmy w całej Polsce - w Szczytnie na Mazurach w niedzielny poranek były zaledwie 4 stopnie. Kilka kolejnych nocy i świtów też będzie rześkich, a dni na razie nie upalne, bo wyż znajdujący się na zachodzie Europy kieruje do nas atlantyckie masy powietrza. W tym samym czasie kolejna porcja afrykańskiego żaru będzie docierać do Hiszpanii, Portugalii i Francji, powodując tam znowu ponad czterdziestostopniowe upały (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni

Do połowy tygodnia upał nie wróci - najwyższa temperatura w tym czasie to 28 stopni na południu oraz na zachodzie i 22-23 stopnie nad morzem oraz we wschodniej Polsce. Później, w czasie długiego weekendu i tuż po nim, czeka nas kilka upalnych dni z temperaturą do 34 stopni. Następnie, od 18 sierpnia, temperatura trochę spadnie, ale mimo to nadal czasami będzie gorąco, bo do 30-31 stopni na południu kraju.