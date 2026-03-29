Pogoda na 16 dni: z północy idzie nowa fala chłodu. Kiedy może zrobić się cieplej?

Początek nowego tygodnia, czyli ostatnie dni marca, upłyną nam przy chłodnej pogodzie, bo do Polski będzie płynąć zimne powietrze z północnego zachodu. Wkroczy ono do nas za frontem chłodnym, który związany jest z niżem przesuwającym się nad Morzem Norweskim. To właśnie stamtąd podąża do nas masa powietrza, która wcześniej była nad Arktyką. W tym samym czasie zdecydowanie cieplejsze powietrze będzie docierać na wschód kontynentu - za to odpowiedzialny jest niż nad południową Ukrainą - oraz do południowo zachodniej części Europy, głównie do Półwyspu Iberyjskiego, za co z kolei odpowiada wyż z centrum nad Morzem Celtyckim (patrz mapa).
Pogoda na 16 dni. Prognoza na Wielkanoc
Tuż po weekendzie czeka nas ochłodzenie i maksymalna temperatura w tym czasie wyniesie od 5 do 11 stopni Celsjusza. Przez kilka następnych dni nie będzie większych zmian, bo do piątku nie będzie więcej niż 13 st. C. Nieco cieplej, bo do 15 st. C będzie w święta, ale większe ocieplenie przyjdzie dopiero kilka dni po Wielkanocy - wtedy temperatura wzrośnie do 19-20 st. C. W następnych dniach, po 10 kwietnia, przyjdzie lekkie ochłodzenie i ma być od 12 do 18 st. C.
Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.
