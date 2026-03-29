Pogoda na 16 dni: z północy idzie nowa fala chłodu. Kiedy może zrobić się cieplej?

Pogoda na 16 dni. Na duże ocieplenie poczekamy ponad tydzień, bo najpierw czeka nas atak nowej fali chłodu. Jakie wartości na termometrach zobaczymy w Wielkanoc? Sprawdź szczegóły długoterminowej prognozy temperatury autorstwa synoptyka i prezentera tvnmeteo.pl Tomasza Wasilewskiego.

Początek nowego tygodnia, czyli ostatnie dni marca, upłyną nam przy chłodnej pogodzie, bo do Polski będzie płynąć zimne powietrze z północnego zachodu. Wkroczy ono do nas za frontem chłodnym, który związany jest z niżem przesuwającym się nad Morzem Norweskim. To właśnie stamtąd podąża do nas masa powietrza, która wcześniej była nad Arktyką. W tym samym czasie zdecydowanie cieplejsze powietrze będzie docierać na wschód kontynentu - za to odpowiedzialny jest niż nad południową Ukrainą - oraz do południowo zachodniej części Europy, głównie do Półwyspu Iberyjskiego, za co z kolei odpowiada wyż z centrum nad Morzem Celtyckim (patrz mapa).

Sytuacja pogodowa nad Europą
Pogoda na 16 dni. Prognoza na Wielkanoc

Tuż po weekendzie czeka nas ochłodzenie i maksymalna temperatura w tym czasie wyniesie od 5 do 11 stopni Celsjusza. Przez kilka następnych dni nie będzie większych zmian, bo do piątku nie będzie więcej niż 13 st. C. Nieco cieplej, bo do 15 st. C będzie w święta, ale większe ocieplenie przyjdzie dopiero kilka dni po Wielkanocy - wtedy temperatura wzrośnie do 19-20 st. C. W następnych dniach, po 10 kwietnia, przyjdzie lekkie ochłodzenie i ma być od 12 do 18 st. C.

Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.

Tomasz Wasilewski
Prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl
