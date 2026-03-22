Pogoda na 16 dni: im bliżej świąt, tym chłodniej

Pogoda na 16 dni. Najzimniej ma być na przełomie marca i kwietnia. Jakie wartości na termometrach zobaczymy w Wielkanoc? Sprawdź szczegóły długoterminowej prognozy temperatury, opracowanej przez synoptyka i prezentera tvnmeteo.pl Tomasza Wasilewskiego.

Rozciągający się od Atlantyku aż po Rosję pas wysokiego ciśnienia na razie zapewnia nam dość stabilną i umiarkowanie ciepłą pogodę. Tak samo będzie jeszcze przez chwilę po weekendzie, ale już teraz uwagę meteorologów przyciąga niż, którego centrum w poniedziałek będzie w pobliżu Islandii. W kolejnych dniach ten niż będzie się powiększać i przesuwać w naszą stronę, aż w końcu w połowie tygodnia znajdzie się nad Szwecją, co spowoduje w Polsce nie tylko załamanie pogody z opadami deszczu i śniegu, ale również ochłodzenie (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni. Prognoza na Wielkanoc

Po umiarkowanie ciepłym początku tygodnia, kiedy to na termometrach będzie około 14-15 stopni Celsjusza, później czeka nas chłodniejsza pogoda i w najbliższy piątek w wielu miejscach będzie zaledwie 6-7 st. C.

W kolejnych dniach ma być nieco cieplej, bo do 13 st. C, ale na krótko, bo na przełomie marca i kwietnia, gdy przyjdzie do nas kolejna fala zimnego powietrza, temperatura ponownie spadnie, miejscami do 4-5 st. C. Następne dni, a więc także święta wielkanocne, to lekkie ocieplenie i maksimum na poziomie 13-14 st. C. Następna 16-dniowa prognoza w najbliższą niedzielę.

Przychodzi coraz wcześniej. Tak rozhuśtały ją zmiany klimatu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Przychodzi coraz wcześniej. Tak rozhuśtały ją zmiany klimatu

Agnieszka Stradecka

Autorka/Autor: Tomasz Wasilewski

Prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Zator lodowy na Sanie w rejonie miejscowości Ulucz
"Tak śnieżnej zimy dawno nie mieliśmy". Ten rejon Polski na tym skorzystał
Polska
Burza
Powodzie, osuwiska, ewakuacje. Burza na Wyspach Kanaryjskich
Świat
Możliwe są przymrozki
Tu noce i poranki mogą być mroźne
Prognoza
Lawina
Tragiczny sezon we Włoszech. 35 osób straciło życie
Świat
Silny wiatr, wichura
Miejscami we znaki da się silniejszy wiatr
Prognoza
Modraszka, sikora modra
Budują gniazda z niedopałków. Dzięki temu ich pisklęta są zdrowsze
Ciekawostki
Przed nami mglista noc
Tutaj nocą może być bardzo mgliście
Prognoza
Lawina w rejonie Val Ridanna zabiła dwie osoby
Lawina zeszła stokiem. Dwie osoby nie żyją
Świat
Odwilż, roztopy
Za nami zima, jakiej nie było od lat. Co z zasobami wodnymi? Klimatolog tłumaczy
Polska
Kansas. Wypalanie traw doprowadziło do niekontrolowanego pożaru
Wypalali trawę, doprowadzili do pożaru tuż przy rezerwacie
Świat
deszcz, deszczowo, wiosna
Na razie jest spokój. Już niedługo sytuacja pogodowa może stać się dynamiczna
Prognoza
Łosie na warszawskim Rembertowie
Łosie w Warszawie. "Mój pies był zafascynowany, a ja zachwycona"
Polska
Rozpoczęto demontaż wyciągu narciarskiego na lodowcu Schneeferne
Zmiany klimatu zamknęły wyciąg narciarski w Alpach Bawarskich
Świat
Ogrzewanie winorośli podczas przymrozków w winnicy Turnau w Baniewicach, 23.04.2024
Przychodzi coraz wcześniej. Tak rozhuśtały ją zmiany klimatu
Agnieszka Stradecka
Zmiana czasu
Zmiana czasu na letni. Kiedy przestawimy zegarki
Ciekawostki
Hawaje
120-letnia tama może się zawalić. Zarządzono ewakuację
Świat
Zorza nad Dębkami (Pomorskie)
Zorza polarna. Niezwykłe zjawisko na waszych zdjęciach
Polska
Pochmurny, chłodny dzień
Kalendarzowa wiosna przywita nas chłodem
Prognoza
Letnie temperatury na plaży Manhattan w Los Angeles, 17.03.2026
"Kopuła ciepła" nad krajem. Ponad 40 stopni na koniec zimy
Świat
Śnieg, deszcz ze śniegiem, noc
Nocą miejscami możliwy jest deszcz ze śniegiem
Prognoza
Opady śniegu na Teneryfie po przejściu burzy Therese
Burza na Wyspach Kanaryjskich. Sypnęło śniegiem
Świat
Deszcz, deszczowo, wiosna
Zmiana pogody. W prognozach widać obfity deszcz
Prognoza
Wiosna, kwiaty
Mamy astronomiczną wiosnę
Ciekawostki
Cyklon
"Nie sądzę, żeby na jakimkolwiek drzewie pozostał choć jeden liść"
Świat
Jak odróżnić alergię od przeziębienia?
Quiz na pierwszy dzień wiosny
TVN24
Misja Proba-3 - wizualizacja
"IT'S ALIVE! Zadzwonił do domu". Wielka radość polskich badaczy
Chmury, deszcz
Front nad Polską. Gdzie będzie padać
Prognoza
Przymrozki
Przymrozki. Ostrzeżenia IMGW w dziewięciu województwach
Prognoza
Deszcz, wiosna, bazie, wierzba
To będzie pochmurny dzień, lokalnie spadnie deszcz
Prognoza
Żubry przechodziły przez drogę na Podlasiu
"Takie stado zawsze robi wrażenie". Nagranie
Polska
