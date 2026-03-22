Pogoda na 16 dni: im bliżej świąt, tym chłodniej Źródło: tvnmeteo.pl

Rozciągający się od Atlantyku aż po Rosję pas wysokiego ciśnienia na razie zapewnia nam dość stabilną i umiarkowanie ciepłą pogodę. Tak samo będzie jeszcze przez chwilę po weekendzie, ale już teraz uwagę meteorologów przyciąga niż, którego centrum w poniedziałek będzie w pobliżu Islandii. W kolejnych dniach ten niż będzie się powiększać i przesuwać w naszą stronę, aż w końcu w połowie tygodnia znajdzie się nad Szwecją, co spowoduje w Polsce nie tylko załamanie pogody z opadami deszczu i śniegu, ale również ochłodzenie (patrz mapa).

Sytuacja pogodowa nad Europą Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na 16 dni. Prognoza na Wielkanoc

Po umiarkowanie ciepłym początku tygodnia, kiedy to na termometrach będzie około 14-15 stopni Celsjusza, później czeka nas chłodniejsza pogoda i w najbliższy piątek w wielu miejscach będzie zaledwie 6-7 st. C.

W kolejnych dniach ma być nieco cieplej, bo do 13 st. C, ale na krótko, bo na przełomie marca i kwietnia, gdy przyjdzie do nas kolejna fala zimnego powietrza, temperatura ponownie spadnie, miejscami do 4-5 st. C. Następne dni, a więc także święta wielkanocne, to lekkie ocieplenie i maksimum na poziomie 13-14 st. C. Następna 16-dniowa prognoza w najbliższą niedzielę.