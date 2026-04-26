Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na 16 dni. To będzie lodowaty koniec kwietnia. Co z majówką?

|
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: to będzie lodowaty koniec kwietnia
Źródło: tvnmeteo.pl
Przed nami chłodne dni i noce z mrozem. Pod koniec kwietnia temperatura miejscami nie przekroczy 10 stopni Celsjusza. Czy w majówkę możemy liczyć na wyższe wartości na termometrach? Sprawdź długoterminową prognozę temperatury, przygotowaną przez synoptyka i prezentera tvnmeteo.pl Tomasza Wasilewskiego.

Po ciepłej sobocie (w Nowym Sączu było aż 21 stopni) w niedzielę do Polski zaczęło płynąć zimne, arktyczne powietrze z północy. Stało się to nocą z soboty na niedzielę, gdy nad naszym krajem przeszedł front atmosferyczny związany z niżem, którego centrum znajduje się nad Rosją. Położenie tego niżu i jednocześnie obecność wysokiego ciśnienia w pasie od Morza Norweskiego po Wyspy Brytyjskie powoduje, że masy lodowatego powietrza z północy zsuwają się do centrum i na wschód kontynentu, między innymi do Polski. Z kolei ciepło zostało zablokowane na południu Europy oraz daleko na zachodzie, nad Atlantykiem (patrz mapa).

To będzie lodowaty koniec kwietnia
Pogoda na 16 dni. Pogoda na majówkę

Ostatnie dni kwietnia będą chłodne - czasami na termometrach w dzień zobaczymy zaledwie 8 stopni Celsjusza, a nocami do połowy tygodnia temperatura może spadać kilka stopni poniżej zera, na wschodzie kraju nawet do -5 st. C. Na cieplejsze chwile możemy liczyć w czasie majówki, bo wtedy temperatura stopniowo wzrośnie, najpierw do 16 st. C, a następnie do 20 st. C. Po długim weekendzie powinno być jeszcze trochę cieplej, bo do 21-22 st. C na zachodzie kraju. Na podobnym poziomie temperatura utrzyma się do 9 maja, a następnie przyjdzie lekkie ochłodzenie i wówczas będzie od 13 do 19 st. C. Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.

Źródło zdjęcia głównego: tvnmeteo.pl

Udostępnij:
Tagi:
prognozaprognoza pogodypogodaTomasz Wasilewskimajówka
Tomasz Wasilewski
Prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Silny wiatr zerwał dach (powiat zamojski)
Coraz więcej skutków silnego wiatru. Tysiące odbiorców bez prądu
Polska
Burza, piorun
Gdzie jest burza? Tutaj grzmiało
Polska
imageTitle
Sypie śnieg. Wasze zdjęcia i nagrania
Polska
Silny wiatr i szansa na przejaśnienia
Alarmy w dziewięciu województwach. Tu silnie wieje i będzie wiać
Prognoza
Małe zachmurzenie, mało chmur, chmury
Zdradliwe błękitne niebo. "Proszę nie wierzyć temu, co widzicie przez okno"
Prognoza
Silny wiatr, wichury
"Zachowaj ostrożność podczas aktywności na zewnątrz"
Polska
Deszcz, chłodno, parasol
Czeka nas chłodny dzień z przelotnymi opadami
Polska
Indie zmagają się z ekstremalnym upałem
Ponad 45 stopni Celsjusza na termometrach. Upał rozlewa się po kraju
Świat
Opady deszczu ze śniegiem w nocy
W nocy może spaść śnieg z deszczem
Polska
Pożar na północy Japonii
Ewakuowano jedną trzecią populacji miasta. Trwa walka z pożarami
Świat
Prognoza odchylenia temperatury powyżej normy na wys. 1,5 km
Idzie zimno. A co z majówką?
Polska
Ochłodzenie
Uderzenie zimna spod bieguna. Co pokazuje prognoza pogody
Polska
Pożary w USA
"Nie ma sposobu, by zatrzymać ten pożar"
Świat
Kazimierz Dolny - Jesteśmy stąd
Malownicze miasto nad Wisłą. Powstało na opokach, marglach i wapieniach
Polska
Niedźwiedź brunatny
Ekspertka: niedźwiedź nie dąży do konfrontacji
Polska
Wiatr, pogoda, wietrznie
Silny wiatr obniży temperaturę odczuwalną
Prognoza
Uczestnicy eksperymentu SOLIS100
Sześć osób spędzi 100 dni w izolacji. Jedną z nich jest Polka
Nauka
Przymrozek, noc
Noc chłodna i wietrzna. Co przyniesie sobota
Prognoza
Meteoryt żelazny znaleziony w gminie Zadzim (województwo łódzkie)
Kosmiczna skała znaleziona pod Łodzią
Polska
Pożary trawią miasto Otsuchi w Japonii
Ewakuacja tysięcy ludzi. "Myślę tylko o tym, co mamy robić"
Świat
Deszcz ze śniegiem, deszcz, wiosna
Zmiana w pogodzie będzie radykalna
Prognoza
Kazimierz Dolny
Pogoda dla Kazimierza Dolnego. Czy aura nie przeszkodzi w świętowaniu
Prognoza
Tajemniczy złoty okaz z Zatoki Alaska
Znaleziono ją w oceanie i nikt nie wiedział, czym jest. Teraz rozwiązano zagadkę
Nauka
Mount Everest
Setki alpinistów utknęły pod Mount Everestem
Świat
Niedźwiedzica brunatna z młodym - zdj. ilustracyjne
Oko w oko z niedźwiedziem. Jak wyjść z tego cało
Polska
Jedno z tornad, które pojawiły się nad Oklahomą w nocy
Wirowało przez 40 minut. Skutki były tragiczne
Świat
Lokalizacja piątkowego trzęsienia ziemi na Krecie
Trzęsienie ziemi na wyspie lubianej przez Polaków
Świat
Silny wiatr
Będzie mocniej wiało
Prognoza
Mogadiszu, stolicę Somalii, nawiedziły powodzie
Woda zalewała ulice, wiatr zrywał dachy
Świat
Sonda Voyager 1
Jest 25 miliardów kilometrów od Ziemi, NASA próbuje przedłużyć jej misję
Nauka
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom