Pogoda na 16 dni: ciepło w kwietniu znika bezpowrotnie

Pogoda na 16 dni
Do końca miesiąca będzie dużo zimniej niż zwykle o tej porze roku. Co z majówką? Czy początek maja przyniesie nam łaskawszą aurę? Sprawdź długoterminową prognozę temperatury, przygotowaną przez synoptyka i prezentera tvnmeteo.pl Tomasza Wasilewskiego.

Zmianę pogody niesie ze sobą niż, który przemierza właśnie Europę Środkową. Przed jego dotarciem do centrum kontynentu mieliśmy napływ ciepłego powietrza z południa - w sobotę w Słubicach, na zachodzie kraju, było 21 stopni.

Gdy jednak w poniedziałek niż przesunie się nieco bardziej na południowy wschód, nad Rumunię, cyrkulacja powietrza zmieni się z południowej na północną. Tę przemianę będzie wspomagać rozległy wyż znajdujący się na północy Europy, którego centrum na początku tygodnia znajdzie się nad Islandią (patrz mapa).

Idzie duże ochłodzenie
Od razu po weekendzie wszyscy odczujemy ochłodzenie - najwyższa temperatura, jakiej możemy spodziewać się przez cały tydzień, to zaledwie 15 stopni Celsjusza, ale często na termometrach zobaczymy 10 stopni lub mniej. Podobnie chłodno zapowiadają się również ostatnie dni kwietnia, bo wtedy będzie od 8 do 15 stopni.

Nieco cieplej zacznie robić się w czasie majówki i wówczas możemy liczyć na 17-18 stopni. Kolejne dni, już po długim weekendzie, będą dość ciepłe z temperaturą do około 20 stopni.

Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.

Tomasz Wasilewski
Prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl
