Pogoda na 16 dni: zaraz po weekendzie gwałtowna zmiana

Pogoda na majówkę 2023

W poniedziałek będzie jeszcze ciepło, bo do 21 stopni, ale we wtorek już wszyscy odczujemy zimne powietrze i wtedy na termometrach zobaczymy od 8-9 st. C na północy do 13-14 st. C na południu kraju. Ta najchłodniejsza aura utrzyma się do końca kwietnia, a na początku maja - w czasie długiego weekendu - ma być nieco cieplej, czyli od 11 do 16 stopni.