Pogoda na 16 dni: długi weekend może być gorący
Czerwiec, czyli początek lata meteorologicznego, już za kilka dni przyniesie prawdziwie letnie temperatury. Wzrostowi temperatury będzie sprzyjać południowo-zachodnia cyrkulacja powietrza, która ma utrzymywać się nad naszą częścią Europy. Za taki przepływ powietrza odpowiadać będzie między innymi niż utrzymujący się nad północno-zachodnią częścią kontynentu, który przez wiele dni będzie mieć swoje centrum w pobliżu Wysp Brytyjskich. Po wschodniej stronie tego niżu będzie przemieszczać się ciepłe powietrze, które ma docierać do większej części Europy, w tym także do Polski (patrz mapa).
Pogoda na 16 dni. Prognoza na Boże Ciało
Na początku pierwszego tygodnia czerwca temperatura nie będzie jeszcze zbyt wysoka - w poniedziałek wyniesie maksymalnie 22 stopnie Celsjusza. Później z dnia na dzień będzie robić się coraz cieplej i w czasie czerwcówki na termometrach zobaczymy nawet 27-28 st. C. Następnie, po 7 czerwca, temperatura będzie nieco niższa i utrzyma się w zakresie od około 20 st. C na północy kraju do około 25 st. C w pozostałych miejscach. Wskazania termometrów będą się utrzymywać na podobnym poziomie do połowy miesiąca. Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.