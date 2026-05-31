Prognoza Pogoda na 16 dni: długi weekend może być gorący Tomasz Wasilewski |

Pogoda na 16 dni: długi weekend może być gorący Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Czerwiec, czyli początek lata meteorologicznego, już za kilka dni przyniesie prawdziwie letnie temperatury. Wzrostowi temperatury będzie sprzyjać południowo-zachodnia cyrkulacja powietrza, która ma utrzymywać się nad naszą częścią Europy. Za taki przepływ powietrza odpowiadać będzie między innymi niż utrzymujący się nad północno-zachodnią częścią kontynentu, który przez wiele dni będzie mieć swoje centrum w pobliżu Wysp Brytyjskich. Po wschodniej stronie tego niżu będzie przemieszczać się ciepłe powietrze, które ma docierać do większej części Europy, w tym także do Polski (patrz mapa).

Długi weekend może być gorący Źródło zdjęcia: tvnmeteo.pl

Pogoda na 16 dni. Prognoza na Boże Ciało

Na początku pierwszego tygodnia czerwca temperatura nie będzie jeszcze zbyt wysoka - w poniedziałek wyniesie maksymalnie 22 stopnie Celsjusza. Później z dnia na dzień będzie robić się coraz cieplej i w czasie czerwcówki na termometrach zobaczymy nawet 27-28 st. C. Następnie, po 7 czerwca, temperatura będzie nieco niższa i utrzyma się w zakresie od około 20 st. C na północy kraju do około 25 st. C w pozostałych miejscach. Wskazania termometrów będą się utrzymywać na podobnym poziomie do połowy miesiąca. Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Ostrzeżenia IMGW w ośmiu województwach