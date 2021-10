Pogoda na 16 dni: ostatnie chwile przed zmianą. Autorska długoterminowa prognoza Tomasza Wasilewskiego

Kończące się październikowe "lato" zawdzięczamy temu, że na wschodzie Europy jest wyż, a na zachodzie niże. Taki układ sił nad kontynentem sprawił, że do Polski płynęło i jeszcze płynie ciepłe powietrze z południa ( patrz mapa ). Ta sytuacja nie utrzyma się już jednak długo, bo wyż słabnie, a niże z zachodu, ich fronty atmosferyczne i chłodniejsze powietrze szykują się do wkroczenia do centrum Europy. To spowoduje radykalną zmianę pogody w pierwszych dniach listopada.

Pogoda na 16 dni

Na początku tygodnia możemy liczyć nawet na 17 stopni w południowej Polsce. Ciepłe chwile, z temperaturą do 16 stopni, będą się jeszcze rzadko zdarzać do połowy tygodnia, a potem przyjdzie zdecydowane ochłodzenie - w najbliższy weekend będzie od 8 do 12 stopni. Kolejna fala ochłodzenia nastąpi po 10 listopada i wtedy na termometrach zobaczymy tylko 5-6 st. C na wschodzie kraju i 9-10 st. C na zachodzie.