Prognoza Pogoda na 16 dni: początek listopada odwróci bieg wydarzeń Tomasz Wasilewski |

Pogoda na 16 dni: początek listopada odwróci bieg wydarzeń Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: tvnmeteo.pl

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Łagodnemu obliczu jesieni sprzyjać będą niże przemieszczające się znad Atlantyku na wschód przez północną część kontynentu. Dodatkowo przyczyni się do tego obecność rozległego obszaru wysokiego ciśnienia nad środkową i południową Europą. Przy takiej konfiguracji pola ciśnienia nad naszym kontynentem będzie docierać do nas przeważnie powietrze znad oceanu, co oznacza raczej ciepłą wersję jesiennej pogody.

Łagodne oblicze jesieni

Napływ kolejnej porcji tego łagodnego powietrza, mimo nieco chłodniejszego początku tygodnia, odczujemy już za kilka dni, gdy ciepła masa powietrza z zachodu "pchana" na wschód przez kolejny niż dotrze do Polski (patrz mapa).

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Pogoda na 16 dni. Sytuacja baryczna w Europie Źródło zdjęcia: tvnmeteo.pl

Pogoda na 16 dni

W połowie tygodnia temperatura w południowej Polsce wzrośnie nawet do 15-16 stopni Celsjusza. Później, czyli w ostatnich dniach października i na początku listopada będzie nieco chłodniej, bo od 9 do 14 stopni.

Na podobnym poziomie temperatura utrzyma się do 6 i 7 listopada, a następnie systematycznie będzie się ochładzać. 10 listopada na termometrach zobaczymy maksymalnie zaledwie 5 stopni na wschodzie kraju i nie więcej niż 10 stopni na zachodzie.

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Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.