Prognoza

|
Pogoda na 16 dni: otwierają się bramy Arktyki
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na 16 dni. Mróz uderzy w Polskę jeszcze przed końcem roku. O tym, jakiej temperatury powinniśmy się spodziewać w w najbliższym czasie, pisze w swojej autorskiej prognozie długoterminowej synoptyk i prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski.

W ostatnich dniach grudnia z północy, wprost z Arktyki, napłynie do naszego kraju pierwsza z licznych fal zimna, które będą do nas docierać również później, już w styczniu.

Takiej cyrkulacji powietrza będzie sprzyjać obecność niżu nad Rosją i wyżu na zachodzie, nad północnym Atlantykiem. Wyż zablokuje przemieszczanie się ciepłych, oceanicznych mas powietrza na wschód kontynentu, a jednocześnie, wraz ze wspomnianym wcześniej niżem, utworzy tor dla arktycznego powietrza, które będzie nim szybko podążać z północy do centrum Europy (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni. Ciśnienie atmosferyczne w Europie
Pogoda na 16 dni. Ciśnienie atmosferyczne w Europie
Źródło: tvnmeteo.pl

 Z dnia na dzień w Polsce będzie robić się coraz zimniej. W sylwestra oraz w Nowy Rok wszędzie, z wyjątkiem zachodniej Polski i wybrzeża, temperatura będzie ujemna - w dzień wyniesie do -4 stopni. Później, na początku stycznia, mróz na chwilę złagodnieje, ale już od 4 stycznia, gdy napłynie do nas kolejna fala arktycznego powietrza, temperatura spadnie do -6/-7 stopni w ciągu dnia we wschodniej części kraju.

Najzimniejsza pogoda utrzyma się do 9 stycznia, a potem możemy liczyć na lekkie ocieplenie - na zachodzie Polski będzie kilka stopni powyżej zera, a na wschodzie termometry pokażą -2/-3 stopnie.   Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.

Autorka/Autor: Tomasz Wasilewski

Źródło: tvnmeteo.pl

