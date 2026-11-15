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Prognoza

Pogoda na 16 dni: ocieplenie i riposta zimy

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Pogoda na 16 dni. Prognoza długoterminowa Tomasza Wasilewskiego
Pogoda na 16 dni
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: tvnmeteo.pl
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Już niedługo temperatura wzrośnie nawet do 13 stopni Celsjusza. To ocieplenie nie potrwa jednak długo. Pogoda na 16 dni, czyli autorska długoterminowa prognoza Tomasza Wasilewskiego, pokazuje, na jakie wartości na termometrach powinniśmy się szykować.

Weekendowa wizyta pogodnego wyżu dobiega końca i od poniedziałku inicjatywę przejmą niże oraz związane z nimi fronty atmosferyczne. Wraz z niżami i frontami, które będą przemieszczać się nad naszą częścią Europy, do Polski będzie napływać na przemian chłodniejsze i cieplejsze powietrze.

Właśnie jedna z tych fal cieplejszego powietrza będzie przyczyną znacznego skoku temperatury w połowie tygodnia. Później jednak wyż obecny nad Islandią rozrośnie się w kierunku południowym, blokując w ten sposób dostęp ciepła w nasze strony kontynentu (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni. Układy baryczne w Europie
Pogoda na 16 dni. Układy baryczne w Europie
Źródło zdjęcia: tvnmeteo.pl

Pogoda na 16 dni. Prognoza długoterminowa

Po weekendzie - mimo pogorszenia pogody - czeka nas ocieplenie i wzrost temperatury do 12-13 stopni w południowej Polsce. Po kilku cieplejszych dniach od piątku zrobi się chłodniej i w czasie najbliższego weekendu będzie od 3 do 8 stopni.

Kolejne dni, a więc końcówka miesiąca, to dalszy stopniowy spadek temperatury, co oznacza, że na przełomie listopada i grudnia we wschodniej Polsce w ciągu dnia może być lekki mróz, a na zachodzie nie więcej niż 4-5 stopni. Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
Tomasz WasilewskipogodaprognozaZimaJesień
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