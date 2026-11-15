Prognoza Pogoda na 16 dni: ocieplenie i riposta zimy Tomasz Wasilewski |

Pogoda na 16 dni Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: tvnmeteo.pl

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Weekendowa wizyta pogodnego wyżu dobiega końca i od poniedziałku inicjatywę przejmą niże oraz związane z nimi fronty atmosferyczne. Wraz z niżami i frontami, które będą przemieszczać się nad naszą częścią Europy, do Polski będzie napływać na przemian chłodniejsze i cieplejsze powietrze.

Właśnie jedna z tych fal cieplejszego powietrza będzie przyczyną znacznego skoku temperatury w połowie tygodnia. Później jednak wyż obecny nad Islandią rozrośnie się w kierunku południowym, blokując w ten sposób dostęp ciepła w nasze strony kontynentu (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni. Układy baryczne w Europie Źródło zdjęcia: tvnmeteo.pl

Pogoda na 16 dni. Prognoza długoterminowa

Po weekendzie - mimo pogorszenia pogody - czeka nas ocieplenie i wzrost temperatury do 12-13 stopni w południowej Polsce. Po kilku cieplejszych dniach od piątku zrobi się chłodniej i w czasie najbliższego weekendu będzie od 3 do 8 stopni.

Kolejne dni, a więc końcówka miesiąca, to dalszy stopniowy spadek temperatury, co oznacza, że na przełomie listopada i grudnia we wschodniej Polsce w ciągu dnia może być lekki mróz, a na zachodzie nie więcej niż 4-5 stopni. Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.