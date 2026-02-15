Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na 16 dni. Nowy tydzień, nowy mróz

Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Nowy tydzień z nowym mrozem
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na 16 dni. Po krótkiej przerwie wraca do nas arktyczne powietrze. A co czeka nas w pogodzie do końca lutego i na początku marca? Sprawdź długoterminową prognozę pogody na 16 dni, którą przygotował synoptyk i prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Tym razem dogodne warunki dla napływu zimna z północy do Polski tworzy wędrujący na wschód kontynentu niż wraz z wyżem. Centrum tego drugiego w poniedziałek ulokuje się nad Europą Wschodnią, ale bardziej na północy. Ośrodki ciśnienia będą zgodnie tłoczyć do nas ziąb z Arktyki, który popłynie jeszcze dalej na południe i dotrze aż na Bałkany. Tymczasem ciepłe powietrze zostanie zepchnięte nad Półwysep Iberyjski oraz nad południową Rosję (patrz mapa).

Sytuacja baryczna w Europie
Sytuacja baryczna w Europie
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na 16 dni

Zaraz po weekendzie będzie najzimniej - w poniedziałkowy poranek mieszkańcy północno-wschodniej Polski na termometrach mogą zobaczyć około -20 stopni. Ta najmroźniejsza pogoda utrzyma się do wtorku, a następnie przyjdzie ocieplenie, które najbardziej da się odczuć na zachodzie i południu kraju. Tam będzie kilka stopni powyżej zera. W tym samym czasie północna i wschodnia Polska pozostanie pod wpływem mroźnej aury, chociaż mróz nie będzie już tak duży jak na początku tygodnia.

Kolejny tydzień, a więc ostatni tydzień lutego, przyniesie wyraźniejsze ocieplenie, do 8 stopni. Lekki mróz w ciągu dnia będzie się zdarzać tylko na wschodzie. Z podobną temperaturą, a więc w zakresie od 1 do 8 stopni, zapowiadają się również pierwsze dni marca.

Autorka/Autor: Tomasz Wasilewski

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvnmeteo.pl

