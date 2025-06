Pogoda na 16 dni. Niedługo otrzemy się o upał

Meteorologiczne lato zaczęło się w niedzielę od napływu do Polski bardzo ciepłego powietrza z południa. Takiej cyrkulacji powietrza sprzyja wyż znajdujący się na południu Europy wraz z niżem przemierzającym północną część kontynentu. Podobny układ ciśnienia nad naszym kontynentem będzie utrzymywać się również w kolejnych dniach, co spowoduje napływ mas powietrza z zachodu (te będą tylko nieco chłodniejsze) lub z południowego zachodu (te będą bardzo ciepłe lub gorące).

Pogoda na 16 dni

W najbliższych dniach, w zależności od tego, jaka masa powietrza akurat dotrze do Polski, będziemy mieć temperaturę w zakresie od 18 stopni Celsjusza na północy do 29 stopni na południu. Najcieplejsza, a właściwie gorąca pogoda czeka nas w drugiej połowie tygodnia, gdy temperatura zbliży się do wartości 30 stopni. Później, w kolejnym tygodniu, ma być nieco chłodniej, bo najpierw do 22-23 stopni, a następnie do 26-27 stopni. Podobna temperatura powinna utrzymać się w naszym kraju także w połowie czerwca.