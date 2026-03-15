Pogoda na 16 dni: najcieplejszą część marca mamy za sobą Źródło: tvnmeteo.pl

Ten weekend, jeszcze w wielu miejscach w Polsce bardzo ciepły, jest punktem zwrotnym w marcowej pogodzie. A ten zwrot będzie polegać przede wszystkim na zmianie cyrkulacji powietrza w naszej części Europy - zamiast ciepłych mas powietrza z południa, które często płynęły do naszego kraju w pierwszej połowie miesiąca, teraz będą nas odwiedzać głównie chłodne masy płynące z północy. Najpierw, zaraz po weekendzie, będzie to powietrze płynące z północnego zachodu. Ale kilka dni później, gdy dojdzie do umocnienia się wyżu rosyjsko-skandynawskiego, będzie to także zimne i suche powietrze docierające od strony wschodniej (patrz mapa).

Sytuacja pogodowa nad Europą Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na 16 dni

Po weekendzie wszyscy odczujemy ochłodzenie. Najwyższa temperatura, jakiej możemy się spodziewać w tygodniu, to 12 stopni Celsjusza, ale czasami na północy i na wschodzie kraju to będzie zaledwie 5-6 st. C.

Następnie, w czasie najbliższego weekendu i tuż po nim, czeka nas krótkie i nieduże ocieplenie do 15 st. C, a później zrobi się zimniej i w ostatnim tygodniu marca ma być zaledwie od 6 do 11 st. C. Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.