Pogoda na 16 dni: najcieplejszą część marca mamy za sobą

Pogoda na 16 dni: najcieplejszą część marca mamy za sobą
Nadchodzące właśnie ochłodzenie będzie duże i długotrwałe. Jakie wartości na termometrach przyniesie druga połowa marca? Sprawdź szczegóły długoterminowej prognozy temperatury, opracowanej przez synoptyka i prezentera tvnmeteo.pl Tomasza Wasilewskiego.

Ten weekend, jeszcze w wielu miejscach w Polsce bardzo ciepły, jest punktem zwrotnym w marcowej pogodzie. A ten zwrot będzie polegać przede wszystkim na zmianie cyrkulacji powietrza w naszej części Europy - zamiast ciepłych mas powietrza z południa, które często płynęły do naszego kraju w pierwszej połowie miesiąca, teraz będą nas odwiedzać głównie chłodne masy płynące z północy. Najpierw, zaraz po weekendzie, będzie to powietrze płynące z północnego zachodu. Ale kilka dni później, gdy dojdzie do umocnienia się wyżu rosyjsko-skandynawskiego, będzie to także zimne i suche powietrze docierające od strony wschodniej (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni

Po weekendzie wszyscy odczujemy ochłodzenie. Najwyższa temperatura, jakiej możemy się spodziewać w tygodniu, to 12 stopni Celsjusza, ale czasami na północy i na wschodzie kraju to będzie zaledwie 5-6 st. C.

Następnie, w czasie najbliższego weekendu i tuż po nim, czeka nas krótkie i nieduże ocieplenie do 15 st. C, a później zrobi się zimniej i w ostatnim tygodniu marca ma być zaledwie od 6 do 11 st. C. Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.

Autorka/Autor: Tomasz Wasilewski

Źródło: tvnmeteo.pl

Tomasz Wasilewski
Prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl
