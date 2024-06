Pogoda na 16 dni: szykuje się kolejny skok temperatury

Teraz środkowoeuropejską pogodą zarządza wyż, którego centrum w poniedziałek będzie nad Danią i dzięki temu będzie do nas płynąć łagodne, ciepłe, ale nieupalne powietrze z zachodu. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że ten sam wyż po swojej zachodniej stronie kieruje do Europy gorące powietrze z południa i w kolejnych dniach, w miarę jak obszar wysokiego ciśnienia będzie zmieniać swoje położenie i zasięg, to ta gorąca masa powietrza może dotrzeć również do centrum kontynentu (patrz mapa).