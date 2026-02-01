Logo TVN24
Pogoda na 16 dni. Co się stanie po największych mrozach

Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Co się stanie po największych mrozach
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na 16 dni. Nowy miesiąc zaczęliśmy od wyjątkowo mroźnego poranka. Czy przez pierwsze tygodnie lutego powinniśmy, jak głosi przysłowie, kuć buty? Sprawdź w autorskiej, długoterminowej prognozie temperatury prezentera i synoptyka tvnmeteo.pl Tomasza Wasilewskiego.
Poniedziałek przywita nas siarczystym mrozem, który najpotężniejszy będzie na wschodzie i północy kraju, bo tu o świcie temperatura może spaść do -26, -27 stopni. W taki sposób nadal wpływa na pogodę w naszym kraju wyż, którego centrum znajduje się nad Finlandią. Po jego obrzeżach od kilku dni płynie do nas arktyczne powietrze, które wdarło się do większości krajów w środkowej części Europy.

Zdaniem meteorologów wyż w tym samym miejscu utrzyma się do wtorku, a później zacznie odsuwać się na wschód i tym samym ustąpi miejsca cieplejszemu powietrzu, które na razie znajduje się na zachód od naszych granic (patrz mapa).

Sytuacja baryczna nad Europą
Sytuacja baryczna nad Europą
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na 16 dni

W poniedziałek i we wtorek będzie jeszcze bardzo mroźnie w całej Polsce, ale od środy do naszego kraju zacznie docierać cieplejsze powietrze - mróz wyraźnie osłabnie, a na południu zacznie się odwilż.

W kolejnych dniach lekko mroźna aura będzie już tylko w północno-wschodniej Polsce i czasami w centrum, a poza tym temperatura wzrośnie do kilku stopni powyżej 0. Taka sytuacja utrzyma się przez kilka dni, a po 11 lutego ponownie zacznie do nas płynąć chłodniejsze powietrze z północy i z tego powodu odwilż się skończy, bo temperatura obniży się do -5, -6 stopni w ciągu dnia.

Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.

Tomasz Wasilewski
Tomasz Wasilewski
Prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl
