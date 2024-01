Pogoda na 16 dni: mróz w natarciu. Czeka nas fala za falą

Pierwsza porcja arktycznego powietrza już wdziera się do Polski. Druga może być większa. Sprawdź w długoterminowej prognozie pogody, przygotowanej przez prezentera tvnmeteo.pl Tomasza Wasilewskiego, co czeka nas w nadchodzącym czasie.

Ostra zima, która prędko się nie skończy, związana jest z utworzeniem się nad Europą specyficznego "porządku" pogodowego. Od Skandynawii, gdzie znajduje się centrum wyżu, przez Wielką Brytanię, aż po Półwysep Iberyjski mamy pas wysokiego ciśnienia. Odciął on nasz kontynent od ciepłych mas powietrza płynących nad Atlantykiem. Z drugiej strony wspomnianego skandynawskiego wyżu, utworzyła się idealna droga, którą z północy na południe sunie mroźne powietrze. Już dociera do większej części Europy - zimowo, z opadami śniegu i mrozem, będzie na początku tygodnia nawet nad Adriatykiem (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni

Przed nami bardzo zimny początek tygodnia - nocami, zwłaszcza na wschodzie Polski, będzie aż około -20 stopni Celsjusza, a w ciągu dnia -10 st. C. Później, od środy/czwartku mróz złagodnieje, a na zachodzie i północy kraju możliwa jest nawet lekka odwilż. Następnie, po 16 stycznia, do Polski zacznie docierać kolejna, prawdopodobnie dłuższa, fala arktycznego mrozu. Temperatura z dnia na dzień będzie coraz niższa - we wschodniej części kraju stopniowo obniży się do -10 st. C w dzień i ponownie około -20 st. C nocami.