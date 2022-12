Pogoda na 16 dni: całą Polskę ściśnie mróz

Mroźne, arktyczne powietrze już płynie z północy do Polski, ale najzimniejsze noce i dni są dopiero przed nami. Nadejdą one w połowie tygodnia, gdy miejsce niżu zajmie wyż, który teraz powstaje nad Skandynawią w zimnej masie powietrza. Ten wyż nie tylko będzie sprzyjać silnym nocnym mrozom w czasie rozpogodzeń, ale również blokować napływ ciepłego powietrza do naszej części Europy i taka sytuacja będzie utrzymywać się przez cały tydzień (patrz mapa).