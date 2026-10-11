Prognoza Pogoda na 16 dni: lepiej pogodzić się z końcem ciepła Tomasz Wasilewski |

Pogoda na 16 dni: lepiej pogodzić się z końcem ciepła Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: tvnmeteo.pl

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Kolejna fala zimna, jaką poczujemy od razu po weekendzie, wtargnie do naszego kraju trasą utworzoną między niżem, którego centrum w poniedziałek znajdzie się nad Łotwą, a wyżem ciągnącym się od Finlandii po Niemcy. Przy takim wzajemnym położeniu ośrodków ciśnienia nasz kraj znajdzie się w strumieniu chłodu, który podążając z północy przez Półwysep Skandynawski i Morze Bałtyckie, będzie sunąć do centrum kontynentu (patrz mapa).

Sytuacja baryczna w Europie Źródło zdjęcia: tvnmeteo.pl

Prognoza długoterminowa. Pogoda na 16 dni

Nowy tydzień zacznie się chłodną pogodą - maksymalna temperatura w Polsce w poniedziałek i we wtorek nie będzie wyższa niż 14 stopni Celsjusza, a w wielu miejscach, na przykład we wschodniej części kraju, wyniesie zaledwie około 10 stopni. Niewiele więcej na termometrach, bo do 16 stopni, zobaczymy w drugiej połowie tygodnia. Następnie, już w trzeciej dekadzie miesiąca temperatura będzie się powoli obniżać i czasami maksimum na północy i wschodzie Polski może wynosić tylko 7-8 stopni, a na zachodzie 12-13 stopni.

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Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.