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Prognoza

Pogoda na 16 dni: lepiej pogodzić się z końcem ciepła

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Pogoda na 16 dni: lepiej pogodzić się z końcem ciepła
Pogoda na 16 dni: lepiej pogodzić się z końcem ciepła
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: tvnmeteo.pl
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W kierunku Polski zmierza arktyczne powietrze z północy. Jak bardzo obniży temperaturę w najbliższych dniach? Sprawdź autorską, 16-dniową prognozę pogody przygotowaną przez synoptyka i prezentera tvnmeteo.pl Tomasza Wasilewskiego.

Kolejna fala zimna, jaką poczujemy od razu po weekendzie, wtargnie do naszego kraju trasą utworzoną między niżem, którego centrum w poniedziałek znajdzie się nad Łotwą, a wyżem ciągnącym się od Finlandii po Niemcy. Przy takim wzajemnym położeniu ośrodków ciśnienia nasz kraj znajdzie się w strumieniu chłodu, który podążając z północy przez Półwysep Skandynawski i Morze Bałtyckie, będzie sunąć do centrum kontynentu (patrz mapa).

Sytuacja baryczna w Europie
Sytuacja baryczna w Europie
Źródło zdjęcia: tvnmeteo.pl

Prognoza długoterminowa. Pogoda na 16 dni

Nowy tydzień zacznie się chłodną pogodą - maksymalna temperatura w Polsce w poniedziałek i we wtorek nie będzie wyższa niż 14 stopni Celsjusza, a w wielu miejscach, na przykład we wschodniej części kraju, wyniesie zaledwie około 10 stopni. Niewiele więcej na termometrach, bo do 16 stopni, zobaczymy w drugiej połowie tygodnia. Następnie, już w trzeciej dekadzie miesiąca temperatura będzie się powoli obniżać i czasami maksimum na północy i wschodzie Polski może wynosić tylko 7-8 stopni, a na zachodzie 12-13 stopni.

>>> CZYTAJ TEŻ: Mamy prognozę na zimę. Jest jak scenariusz "Gry o tron"

Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
prognozaprognoza pogodypogodaTomasz Wasilewski
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