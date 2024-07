Pogoda na 16 dni: lato całkowicie zmieni swoje oblicze

Mimo, że w czasie tego weekendu do Polski dotarła kolejna fala gorącego powietrza, to na mapach pogody już widać zmianę, której najważniejszym skutkiem będzie ochłodzenie. Główną rolę w tej zmianie gra niż, który ma kilka ośrodków, m.in. nad Wyspami Brytyjskimi oraz nad Morzem Norweskim. To właśnie prące na wschód fronty tego niżu będą wypychać z centrum kontynentu afrykański żar i zastępować go zdecydowanie chłodniejszym powietrzem płynącym od strony Oceanu Atlantyckiego (patrz mapa).