Pogoda na 16 dni: szykuje się ekspresowy powrót upału

Deszczowy niż, który w sobotę i niedzielę zmienił nam pogodę zanika i odsuwa się nad Bałtyk. To oznacza poprawę pogody i ocieplenie, bo cyrkulacja powietrza w naszej części Europy będzie się zmieniać na południowo-zachodnią. W efekcie tej zmiany będą do nas docierać coraz cieplejsze masy powietrza, które podobnie jak w czasie poprzednich fal upałów, wędrują z północnej Afryki przez zachód i południe do centrum kontynentu (patrz mapa).