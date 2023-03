Pogoda na 16 dni: początku wiosny możemy nie zauważyć

Po weekendowych skokach temperatury przed nami kolejne pogodowe zawirowanie, czyli nagłe ocieplenie i chwilę później - też nagłe - ochłodzenie. Przyczyną tych typowych dla marca zmiennych pogód są aktywne niże przemieszczające się nad Europą. Kolejny taki niż w poniedziałek będzie nad Szkocją, a potem przesunie się nad Bałtyk. W efekcie jego wędrówki najpierw napłynie do nas ciepłe powietrze z południa, a potem zimne z północy (patrz mapa).

Pogoda na 16. Prognoza długoterminowa

Na początku tygodnia wszyscy odczujemy ocieplenie, które największe będzie we wtorek, bo wtedy temperatura wzrośnie nawet do 15 stopni Celsjusza. Jednak już w środę napłynie do nas zimne powietrze znad Skandynawii i z tego powodu na termometrach będzie nie więcej niż 7-8 stopni. Ten chłód, wraz z nocnymi przymrozkami, utrzyma się przez wiele następnych dni, a więc również w czasie, gdy 20 marca będzie zaczynać się astronomiczna wiosna. Na powolne ocieplenie i temperaturę powyżej 10 stopni możemy liczyć dopiero pod koniec miesiąca.