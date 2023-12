Pogoda na 16 dni: ruszyła wielka pompa ciepła

Długi, szeroki i silny strumień ciepłego, atlantyckiego powietrza wdziera się do Europy. Pokonuje on teraz tysiące kilometrów przenosząc oceaniczne ciepło z zachodu do centrum kontynentu - działa więc jak wielka pompa, która zasysa powietrze daleko od miejsca, w które je przenosi. Ten rajd ciepła po Europie biegnie między niżami, które są na północy a rozległym wyżem rozciągającym się na południu. W tej sytuacji większa część Europy, w tym także Polska, może zapomnieć o zimowej pogodzie przynajmniej przez kilka najbliższych dni, dopóki nie zmieni się układ ciśnienia nad kontynentem. W tym czasie chłodniejsze powietrze, ale bez wielkich mrozów, będzie docierać jedynie do Rosji i północnej Skandynawii (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni

Przed nami ciepły, jak na grudzień, początek tygodnia z temperaturą do 10 stopni Celsjusza. Kolejne dni - do Wigilii włącznie - będą jesienne, a na termometrach zobaczymy od 1 do 9 stopni. W czasie świąt zrobi się nieco chłodniej - wtedy będzie od 0 do 4 stopni, a nocami lekki mróz. Później, już po świętach, temperatura ponownie pójdzie w górę i osiągnie 6-7 stopni na zachodzie kraju oraz 1-2 stopnie we wschodniej Polsce. Dość ciepło, a w każdym razie nie zimowo, zapowiadają się także sylwester i Nowy Rok, kiedy to ma być do 5-7 stopni.