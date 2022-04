Pogoda na 16 dni: przed świętami uderzenie ciepła, ale potem radykalna zmiana

W przedświątecznym tygodniu aura - zgodnie z kwietniową tradycją - zmieni się kilka razy. Najpierw, czyli na początku tygodnia, będzie chłodno, bo do Polski dotrze powietrze z północy. Takiej cyrkulacji powietrza będzie sprzyjać skandynawski niż wspólnie z wyżem rozciągającym się od Morza Norweskiego aż po Włochy. Następnie, w połowie tygodnia, gdy wyż zmieni swoje położenie i przesunie się na wschód, otworzy drogę do napływu ciepłego powietrza, które teraz już jest m.in. nad Hiszpanią i Francją (patrz mapa).

Nowy tydzień zaczniemy od niezbyt wysokiej temperatury - będzie od 8 stopni Celsjusza na wschodzie do 14 na zachodzie. Później, w środę i czwartek, odczujemy duże ocieplenie i może być nawet 19 stopni. Ta najcieplejsza pogoda utrzyma się do piątku, a potem, czyli na święta, zrobi się chłodniej i w Wielkanoc będzie od 9 do 13 stopni. W świąteczny poniedziałek i tuż po świętach znowu się ociepli, bo do 18 stopni, ale następnie temperatura ponownie się obniży i nie będzie przekraczać 15 stopni.