Pogoda na 16 dni: impas między jesienią a zimą
Europejską pogodą obecnie w dużej mierze rządzą i nadal rządzić będą jesienne wyże. Jeden z takich układów na początku tygodnia będzie mieć swoje centrum nad Szkocją, co dla nas oznacza powolne zsuwanie się po wschodniej stronie wspomnianego wyżu wilgotnego i chłodnego - ale nie mroźnego - powietrza z północy kontynentu.
Ten obszar wysokiego ciśnienia, mimo że w następnych dniach będzie nieco zmieniać swój kształt i zasięg, nadal ma się utrzymywać i w podobny sposób jak teraz kształtować napływ mas powietrza do naszej części Europy. Będzie to skutkować mało zmienną, stabilną temperaturą (patrz mapa).
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Pogoda długoterminowa na 16 dni
Właściwie przez cały pierwszy tydzień listopada możemy spodziewać się takiej samej temperatury maksymalnej - w zakresie od 6 do 11 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej, ale będzie to raczej kosmetyczna zmiana niż duże ochłodzenie, ma być w kolejnym tygodniu - wtedy początkowo na termometrach zobaczymy od 4 do 9 stopni.
Z kolei w czasie weekendu, czyli 14-15 listopada, do Polski napłynie trochę cieplejsze powietrze i temperatura przejściowo może wzrosnąć do 12 stopni. Po tym niewielkim ociepleniu ponownie zrobi się chłodniej, to znaczy poniżej 10 stopni.
Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.
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