Pogoda na 16 dni: idzie pierwsze poważne ochłodzenie

Ostatnie dni listopadowego ciepła zawdzięczamy temu, że znajdujemy się jeszcze między olbrzymim niżem, który jest nad Atlantykiem a wyżem rozciągającym się od Bałkanów po Estonię. W tej strefie przemieszcza się z południa na północ łagodne powietrze i tak będzie do wtorku.

Później jednak zmiana położenia i kształtu wyżu sprawi, że zimne powietrze, które teraz widać na północy Rosji, zacznie płynąć do centrum Europy (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni

Kolejne dni też będą chłodne, zwłaszcza we wschodniej Polsce, gdzie ma być około 0 stopni. Wyższą temperaturę, do 6-7 stopni, wskażą termometry w zachodniej części kraju i podobna sytuacja utrzyma się do końca miesiąca. Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.