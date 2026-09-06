Prognoza Pogoda na 16 dni: idzie do nas wrześniowy upał Tomasz Wasilewski |

Pogoda na 16 dni. Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: tvnmeteo.pl

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Na początku nowego tygodnia losy pogody w Polsce najbardziej będą zależeć od wyżu, który z zachodu Europy przemieszcza się w naszym kierunku. Jego położenie - w poniedziałek wyż znajdzie się nad Polską, a we wtorek nad Ukrainą i Bałkanami - sprawi, że nad naszą częścią Europy utworzą się dogodne warunki do napływu mas powietrza z południa. Przyniosą one ciepłą, a przez chwilę nawet gorącą pogodę. Tej ciepłej cyrkulacji powietrza sprzyjać będzie również niż znajdujący się na zachodzie kontynentu. Strumień ciepła z południa, mimo że nie będzie utrzymywać się długo, ma być na tyle intensywny, że sięgnie aż nad południową Skandynawię (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni. Gorące powietrze wedrze się do centrum Europy Źródło zdjęcia: tvnmeteo.pl

Pogoda na 16 dni

Po weekendzie czeka nas ocieplenie, które będzie na tyle duże, że we wtorek i środę na południu Polski słupki rtęci wskażą nawet około 30 stopni. Ten skok temperatury będzie duży, ale jednocześnie krótkotrwały, bo już od czwartku, zrobi się chłodniej i do końca tygodnia temperatura będzie utrzymywać się przeważnie w zakresie od 16-17 stopni na północy kraju do 22-23 stopni na południu. W kolejnych dniach, a więc już w drugiej połowie września, nadal ma być nieco ponad 20 stopni na zachodzie i południu Polski, a 17-18 stopni na północy. Następnie, od 20 września, zacznie się większe ochłodzenie w całym kraju, co oznacza stopniowy spadek temperatury do kilkunastu stopni.

Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.