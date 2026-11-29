Prognoza Pogoda na 16 dni: grudzień pod dyktando zimna i mrozu Tomasz Wasilewski |

Pogoda na 16 dni: grudzień pod dyktando zimna i mrozu Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: tvnmeteo.pl

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Arktyczne zimno, które w ostatnich dniach listopada objęło znaczną część Europy, pozostanie z nami także w pierwszych dniach grudnia. Obecności mrozu w naszej części kontynentu pilnuje wyż, którego centrum w poniedziałek będzie nad Białorusią. Usytuowanie tego ośrodka wysokiego ciśnienia powoduje, że ziąb z północnego wschodu płynie nie tylko do centrum i na zachód Europy, ale jest kierowany również na Bałkany.

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Tymczasem cieplejsze, atlantyckie powietrze na początku tygodnia będzie głównie zapraszane nad Europę Zachodnią przez islandzki niż. To ciepło, znacznie osłabione, w perspektywie kilku kolejnych dni może dotrzeć do centrum kontynentu, w miarę odsuwania się na wschód wspomnianego wcześniej mroźnego wyżu (patrz mapa).

Sytuacja baryczna w Europie Źródło zdjęcia: tvnmeteo.pl

Pogoda na 16 dni

Na początku tygodnia dzienna temperatura w wielu miejscach, zwłaszcza na wschodzie i na południu kraju, gdzie leży śnieg, będzie ujemna i wyniesie -2, -3 stopnie Celsjusza. W tym samym czasie na zachodzie maksimum temperatury będzie dodatnie, na poziomie do 2-3 stopni. Następnie, w drugiej połowie tygodnia, możemy spodziewać się przejściowego ustąpienia mroźnych mas powietrza i wzrostu temperatury do 6-7 stopni.

Po tym krótkim ociepleniu ponownie się ochłodzi i we wschodniej Polsce czasami w ciągu dnia będzie -5 stopni, a na zachodzie lekko powyżej 0 stopni. Kolejne dni, a będzie to już prawie połowa grudnia, zapowiadają się odrobinę cieplej, bo na zachodzie będzie do 4-5 stopni, a na wschodzie kraju - od -2 do 0 stopni.

Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.

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