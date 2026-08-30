Prognoza Pogoda na 16 dni: gorące chwile między latem i jesienią Tomasz Wasilewski |

Pogoda na 16 dni Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: tvnmeteo.pl

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Bardzo ciepła, a miejscami, zwłaszcza na południu, wręcz gorąca końcówka sierpnia poprzedza kilkudniowe ochłodzenie, które nastąpi na początku września. Jego przyczyną będzie zmiana cyrkulacji powietrza na zachodnią, a następnie na północno-zachodnią. Spowoduje to, że do Polski dotrze zimniejsze powietrze od strony północnego Atlantyku.

Taki ruch powietrza będzie wymuszony przez niże, które w tym czasie mają znajdować się nad Skandynawią. Związane z nimi fronty atmosferyczne, przemieszczając się m.in. nad naszą częścią Europy będą wpuszczać kolejne dawki zimniejszego powietrza z północy (patrz mapa).

Sytuacja baryczna nad Europą Źródło zdjęcia: tvnmeteo.pl

Pogoda na 16 dni

To ochłodzenie, które będzie przybierać na sile w pierwszych dniach września, obniży temperaturę pod koniec tygodnia do 16-17 stopni Celsjusza w północnej Polsce i 21-22 stopni na południu kraju. Później jednak czeka nas duże, chociaż chwilowe ocieplenie i skok temperatury nawet do 27 stopni na początku kolejnego tygodnia.

Po tym gorącym epizodzie temperatura będzie nieco niższa i ustabilizuje się na poziomie od około 18-19 stopni w pasie północnym kraju, do 23-24 stopni w województwach południowych.

Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.