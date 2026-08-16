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Prognoza

Pogoda na 16 dni: fal upałów już nie będzie

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Pogoda na 16 dni: fal upałów już nie będzie
Prognoza pogody na 16 dni: fal upałów już nie będzie
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: tvnmeteo.pl
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Po gorącym weekendzie do Polski wkroczy chłód z północy. Długoterminowa prognoza pogody na 16 dni, przygotowana przez synoptyka i prezentera tvnmeteo.pl Tomasza Wasilewskiego, pokazuje, co nas czeka do końca wakacji.

Temperatura powyżej 30 stopni już w poniedziałek będzie tylko wspomnieniem. Stanie się tak z powodu przejścia nad naszym krajem chłodnego frontu atmosferycznego związanego z niżem, którego centrum będzie nad Finlandią. Front, przesuwając się z północnego zachodu na południowy wschód, będzie spychać gorące powietrze za nasze granice. Z kolei za frontem do centrum Europy będzie wkraczać dużo zimniejsza masa powietrza płynąca z północy, od strony Skandynawii.

Pogoda na 16 dni. Sytuacja baryczna w Europie
Pogoda na 16 dni. Sytuacja baryczna w Europie
Źródło zdjęcia: tvnmeteo.pl

Pogoda na 16 dni. Prognoza długoterminowa

Po weekendzie wszyscy - niezależnie od regionu, w którym akurat będziemy - odczujemy spore ochłodzenie. W porównaniu do soboty i niedzieli poniedziałkowa temperatura będzie lokalnie nawet o 8-10 stopni niższa. W kolejnych dniach, aż do weekendu, przeważnie będzie nieco powyżej 20 stopni, chociaż na południu kraju przejściowo temperatura wzrośnie do 27-29 stopni. Następnie, a więc pod koniec sierpnia i na początku września, stopniowo będzie robić się coraz chłodniej i miejscami temperatura spadnie do kilkunastu stopni.

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
pogodaprognoza pogodylatoUpałTomasz Wasilewski
Tomasz Wasilewski
Tomasz Wasilewski
Prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl
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