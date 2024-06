Pogoda na 16 dni: dwie skrajności w pogodzie - jedna po drugiej

Tuż po weekendzie do Europy, najpierw zachodniej a później środkowej, będzie wdzierać się coraz chłodniejsze powietrze z północy. Jego napływ spowodują wspólnie niż znajdujący się nad Skandynawią oraz wyż, którego centrum w poniedziałek będzie się znajdować się and Atlantykiem. W tym samym czasie, kiedy do nas będzie zbliżać się chłód, nad południowo wschodnią część kontynentu popłynie gorące powietrze podnosząc temperaturę na Bałkanach i w Ukrainie nawet do 36, 37 stopni (patrz mapa).