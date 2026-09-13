Pogoda na 16 dni: dwie duże zmiany. Jedna po drugiej
Tydzień przed końcem kalendarzowego lata nasz kraj znajdzie się na drodze bardzo ciepłego powietrza. Już teraz widać na mapach pogody, jak z Afryki przemieszcza się ono nad zachodnią część Europy. Tuż po weekendzie to ciepło dotrze przez Hiszpanię i Francję aż do Wielkiej Brytanii, a następnie będzie przesuwać się na wschód. W połowie tygodnia znajdzie się między innymi nad Polską, przynosząc u nas duże ocieplenie. Będzie ono jednak krótkotrwałe, bo już dobę później napłynie do naszego kraju chłód, który teraz możemy zauważyć w pobliżu Islandii (patrz mapa).
Prognoza długoterminowa na 16 dni
Po weekendzie, z dnia na dzień, temperatura będzie rosnąć. W środę na południu oraz na zachodzie Polski może osiągnąć aż 27 stopni Celsjusza, a w czwartek 25 st. C. Później jednak przyjdzie ochłodzenie i w czasie najbliższego weekendu będzie od 16-17 st. C na północy do 21-22 st. C na południu. Następnie, już w trzeciej dekadzie września, temperatura jeszcze się obniży i wtedy na wschodzie kraju czasami będzie tylko 13-14 st. C, a na zachodzie przeważnie do 18-19 st. C.
Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.