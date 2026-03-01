Pogoda na 16 dni: drzwi dla wiosny szeroko otwarte Źródło: tvnmeteo.pl

Po niezwykle ciepłym końcu lutego - w sobotę 28.02 w Polkowicach na Dolnym Śląsku było 20,2 stopnia Celsjusza - mamy również ciepły początek marca. Takiej pogodzie sprzyja położenie głównych ośrodków ciśnienia nad Europą: w centrum i na wschodzie kontynentu mamy wyż, a na zachodzie - atlantyckie niże.

W tej sytuacji ciepłe powietrze z południa jest przenoszone na północ, czyli między innymi do naszej części Europy. W tym samym czasie, gdy my mamy do czynienia z dużym ociepleniem i właściwie już wiosenną temperaturą, zimowa aura związana z napływem chłodnych mas powietrza utrzymuje się jeszcze głównie w Skandynawii oraz w Rosji (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na 16 dni

Przed nami ciepły początek marca. W pierwszych dniach tego miesiąca na południu i na zachodzie kraju temperatura będzie wzrastać do 14 st. C.

Później, w czasie najbliższego weekendu, możemy spodziewać się ochłodzenia, ale z pewnością nie będzie to powrót zimy, bo na termometrach ma być od 4 st. C na wschodzie Polski do 10 st. C w zachodniej części kraju. W kolejnych dniach temperatura utrzyma się na podobnym poziomie z niewielkimi tylko wahaniami aż do połowy marca. Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.