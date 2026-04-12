Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na 16 dni: przez chwilę będzie ponad 20 stopni. A co potem?

|
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: tylko przez chwilę będzie ponad 20 stopni
Pogoda na 16 dni. Nareszcie zrobi się trochę cieplej niż ostatnio i zniknie nocny mróz. W perspektywie są z dni z temperaturą z "dwójką" z przodu. Na jak długo u nas zagoszczą? Szczegóły w długoterminowej prognozie temperatury przygotowanej przez synoptyka i prezentera tvnmeteo.pl Tomasza Wasilewskiego.

Nowy tydzień zacznie się od napływu do Polski łagodniejszego powietrza z południa. Taki ruch mas powietrza zostanie spowodowany przez niż, który będzie przemierzać Morze Śródziemne.

Po wschodniej stronie centrum niżu, które w poniedziałek znajdzie się nad Korsyką, z południa na północ kontynentu będzie płynąć strumień cieplejszego powietrza. Dotrze on do centrum Europy, ale tutaj - dokładnie nad Polską - jego impet zostanie wyhamowany przez wyż znajdujący się na północy, który będzie blokować dalsze przemieszczanie się ciepła (patrz mapa).

Sytuacja baryczna w Europie
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na 16 dni. Pogoda długoterminowa

Po weekendzie ocieplenie na pewno odczujemy nocami, bo od wtorku nie będzie już przymrozków i mrozu. Dzienna temperatura podskoczy do 15-16 stopni Celsjusza, a pod koniec tygodnia do 17-18 st. C.

Większe ocieplenie, bo do 20, a czasami do 21 st. C, zauważymy w kolejnym tygodniu, czyli po 20 kwietnia - wtedy najcieplej ma być w południowej Polsce. To mocniejsze ocieplenie będzie jednak krótkotrwałe i pod koniec miesiąca temperatura ma się obniżyć do 13 st. C na północy i 17 st. C na południu kraju.

Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvnmeteo.pl

Udostępnij:
Tagi:
pogodaprognoza pogodyprognozaTomasz Wasilewski
Tomasz Wasilewski
Prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Kometa C/2025 R3 PANSTARRS na polskim niebie
Jest jasna i ma długi warkocz. Zobaczymy ją na polskim niebie
Ciekawostki
Kleszcz z rodzaju Hyalomma
"Nie czekają, tylko biegną w stronę człowieka". Pojawiły się w Polsce
Ciekawostki
Bociany, młode
Bociany a konflikt na Bliskim Wschodzie. Jak wpływa na ich migrację
Ciekawostki
Powodzie spowodowane przez cyklon Vaianu w okolicach Waikato (Nowa Zelandia)
Cyklon uderzył. Paraliż w transporcie i tysiące osób bez prądu
Świat
Przymrozki
Zimny poranek. Tu szczypie mróz
Prognoza
Wiosna, słonecznie, kwitnienie, wegetacja, pogodnie
Dziś od 10 do 16 stopni. Gdzie będzie najcieplej?
Prognoza
Anomalia temperatury powietrza przy powierzchni ziemi w marcu 2026 r. w stosunku do średniej z marca w latach 1991-2020
Do niechlubnego rekordu w Europie zabrakło niewiele
Świat
Wiosenny spacer
Noc z mrozem, za dnia zrobi się cieplej
Prognoza
morze plaza baltyk shutterstock_2546635187
Te miesiące mają odbiegać od normy. Pogoda na lato
Prognoza
Deszcz, wiosna, opady, ciepło
Tamina nadchodzi. Prawie 20 stopni, możliwe burze
Prognoza
Hawaje
"Bądźcie przygotowani na ewakuację, tego właśnie się spodziewamy"
Świat
Cyklon Vaianu przetoczy się przez Nową Zelandię
Zbliża się Vaianu. Fale mogą sięgać 13 metrów
Świat
Statek kosmiczny Orion wykorzystywany przez NASA w programie Artemis
"Artemis to jest jeden duży, kolejny klocek"
Nauka
Kratery Księżyca
Gdzie zbudować księżycową bazę? "Tam, gdzie nie ma słońca"
Nauka
Załoga misji Artemis II wróciła na Ziemię
Prawie 40 tysięcy kilometrów na godzinę. "Tak się cieszyłem, słysząc jego głos"
Krzysztof Posytek
Jeden z ostatnich widoków na Ziemię
Misja Artemis II. "Była ogromna radość"
Nauka
Wodowanie w Pacyfiku
Pokonali ponad milion kilometrów, okrążyli Księżyc, są już na Ziemi
Nauka
Deszcz, parasol, wiosna, chłodno
Tutaj w sobotę mogą przydać się parasole
Prognoza
Trening podejmowania astronautów z kapsuły Orion, styczeń 2026
Taka jest pogoda w miejscu wodowania
Nauka
16 min
roks ozon
"Trzy milimetry. Gdyby był jeden - już byśmy nie żyli"
TVN24
Chłodna noc
Nocą w części kraju chwyci mróz
Prognoza
Widok z kapsuły Orion w czasie misji Artemis I
Kontakt z astronautami urwie się na sześć minut. To zobaczą przez okno
Nauka
Wiosna, słońce, ciepło
Już wkrótce ma być nawet 18 stopni
Prognoza
Lotnisko na Maderze - zdj. poglądowe
Odwołane loty, poważne opóźnienia. Silny wiatr na Maderze
Świat
Przymrozki
Mroźna noc. Powyżej zera tylko w dwóch miejscach
Polska
Oblodzenie, przymrozki
IMGW ostrzega. Niebezpieczny poranek w większości kraju
Polska
Wiosna
Sporo słonecznych chwil, do 12 stopni
Prognoza
Osuwisko
Kolejne osuwisko. Ewakuacja, stan wyjątkowy
Świat
AdobeStock_673066220
W nocy mróz ściśnie w całym kraju
Prognoza
Gołębie
System nawigacji tych ptaków jest lepszy niż GPS
Ciekawostki
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom