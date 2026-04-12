Pogoda na 16 dni: przez chwilę będzie ponad 20 stopni. A co potem? Tomasz Wasilewski

Pogoda na 16 dni: tylko przez chwilę będzie ponad 20 stopni Źródło: tvnmeteo.pl

Nowy tydzień zacznie się od napływu do Polski łagodniejszego powietrza z południa. Taki ruch mas powietrza zostanie spowodowany przez niż, który będzie przemierzać Morze Śródziemne.

Po wschodniej stronie centrum niżu, które w poniedziałek znajdzie się nad Korsyką, z południa na północ kontynentu będzie płynąć strumień cieplejszego powietrza. Dotrze on do centrum Europy, ale tutaj - dokładnie nad Polską - jego impet zostanie wyhamowany przez wyż znajdujący się na północy, który będzie blokować dalsze przemieszczanie się ciepła (patrz mapa).

Sytuacja baryczna w Europie Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na 16 dni. Pogoda długoterminowa

Po weekendzie ocieplenie na pewno odczujemy nocami, bo od wtorku nie będzie już przymrozków i mrozu. Dzienna temperatura podskoczy do 15-16 stopni Celsjusza, a pod koniec tygodnia do 17-18 st. C.

Większe ocieplenie, bo do 20, a czasami do 21 st. C, zauważymy w kolejnym tygodniu, czyli po 20 kwietnia - wtedy najcieplej ma być w południowej Polsce. To mocniejsze ocieplenie będzie jednak krótkotrwałe i pod koniec miesiąca temperatura ma się obniżyć do 13 st. C na północy i 17 st. C na południu kraju.

Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.