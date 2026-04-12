Pogoda na 16 dni: przez chwilę będzie ponad 20 stopni. A co potem?
Nowy tydzień zacznie się od napływu do Polski łagodniejszego powietrza z południa. Taki ruch mas powietrza zostanie spowodowany przez niż, który będzie przemierzać Morze Śródziemne.
Po wschodniej stronie centrum niżu, które w poniedziałek znajdzie się nad Korsyką, z południa na północ kontynentu będzie płynąć strumień cieplejszego powietrza. Dotrze on do centrum Europy, ale tutaj - dokładnie nad Polską - jego impet zostanie wyhamowany przez wyż znajdujący się na północy, który będzie blokować dalsze przemieszczanie się ciepła (patrz mapa).
Pogoda na 16 dni. Pogoda długoterminowa
Po weekendzie ocieplenie na pewno odczujemy nocami, bo od wtorku nie będzie już przymrozków i mrozu. Dzienna temperatura podskoczy do 15-16 stopni Celsjusza, a pod koniec tygodnia do 17-18 st. C.
Większe ocieplenie, bo do 20, a czasami do 21 st. C, zauważymy w kolejnym tygodniu, czyli po 20 kwietnia - wtedy najcieplej ma być w południowej Polsce. To mocniejsze ocieplenie będzie jednak krótkotrwałe i pod koniec miesiąca temperatura ma się obniżyć do 13 st. C na północy i 17 st. C na południu kraju.
Źródło: tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: tvnmeteo.pl