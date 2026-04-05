Pogoda na 16 dni: fala zimna przetoczy się nad Polską

Świąteczna niedziela będzie ostatnim tak ciepłym dniem na dłuższy czas. Skok temperatury do około 20 stopni nastąpił w tak zwanym ciepłym wycinku niżu, w obszarze między frontem ciepłym a chłodnym, w którym znalazła się Polska. Ten stan rzeczy był jednak tylko przejściowy, bo w miarę dalszego przesuwania się wspomnianych frontów, które związane są z niżem wędrującym nad Skandynawią, ciepło teraz szybko zostanie wyparte przez zimno podążające do nas z północy (patrz mapa).

Sytuacja baryczna w Europie Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na 16 dni. Pogoda długoterminowa

Wielkanocny poniedziałek, w porównaniu z niedzielą, będzie wręcz zimny. Ma być zaledwie od 7 do 11 stopni Celsjusza, a dodatkowo temperaturę odczuwalną obniży porywisty wiatr. Jeszcze chłodniej, bo miejscami tylko 5 stopni, będzie w połowie tygodnia. Na zdecydowanie cieplejszą pogodę możemy liczyć za tydzień - wówczas na zachodzie kraju temperatura osiągnie około 20 stopni. Kolejne dni, a więc połowa kwietnia, zapowiadają się z temperaturą w zakresie od 12 do 18 stopni.

Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.