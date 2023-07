Pogoda na 16 dni: upał będzie omijać Polskę

Do połowy sierpnia temperatura nie osiągnie 30 stopni. Sprawdź, co jeszcze przewiduje Tomasz Wasilewski w swojej długoterminowej prognozie pogody na 16 dni.

Kolejne fronty atmosferyczne, które w weekend z burzami przechodziły nad Polską, związane są z obecnością niżów w północnej części kontynentu. Taka wędrówka i frontów, i niżów świadczy o zachodniej cyrkulacji powietrza w naszej części Europy. Przemieszczają się więc do nas masy powietrza od strony Atlantyku, co nie wróży upalnej pogody. W niektórych dniach powietrze płynące do centrum kontynentu będzie pochodzić także znad północnej części oceanu, a to znaczy, że aura może być chwilami wręcz chłodna jak na początek sierpnia (patrz mapa).