Pogoda na 16 dni: mroźny wiatr z Rosji. Prognoza długoterminowa Tomasza Wasilewskiego

Zapraszającym ów mróz będzie wyż, którego centrum od poniedziałku do środy będzie przemieszczać się znad Skandynawii w kierunku naszego kraju. Takie położenie wyżu sprawi, że zimno z północy Rosji będzie zsuwać się do centrum kontynentu, a nawet popłynie dalej na południe i da się odczuć nawet we Włoszech, gdzie może padać śnieg. W tym czasie atlantyckie ciepło, na razie blokowane przez wyż, nie zdoła dotrzeć dalej niż do zachodnich wybrzeży Europy (patrz mapa).