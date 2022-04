Pogoda na 16 dni: jeszcze poczekamy na duże ocieplenie

Pogoda na 16 dni. Majówka 2022 - pogoda

Do połowy tygodnia najwyższa temperatura jakiej możemy spodziewać się w Polsce to 15 stopni Celsjusza, a na północy kraju tylko około 10. Później zrobi się cieplej i pod koniec kwietnia oraz na samym początku maja będzie do 18 stopni. To ocieplenie zostanie przerwane wyraźnym ochłodzeniem w czasie długiego weekendu - 3 maja będzie nie więcej niż 13 stopni. Następnie, już po majówce, czeka nas wzrost temperatury, który największy będzie na południu i tam możemy spodziewać się nawet 19 stopni.