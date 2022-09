Pogoda na 16 dni: 20 stopni granicą nie do pokonania

Po weekendzie pogodą w naszej części Europy będzie rządzić skandynawski niż, a to znaczy, że możemy spodziewać się aury nie tylko często pochmurnej i mokrej, ale także chłodnej. Wspomniany niż będzie "zrzucać" z północy do centrum kontynentu zimne i wilgotne powietrze, a z kolei wyż, który usadowi się w pobliżu Irlandii, zablokuje przemieszczanie się cieplejszych mas powietrza znad Atlantyku w głąb Europy (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni

W najbliższych dniach najwyższa temperatura na jaką możemy liczyć to 18-19 stopni Celsjusza na wschodzie kraju, ale w pozostałych regionach będzie to przeważnie tylko około 15 stopni. Jeszcze chłodniej - bo miejscami tylko 11-12 stopni - będzie w połowie tygodnia. Później, już w czasie weekendu, temperatura trochę podskoczy, ale nie przekroczy 19 stopni. W kolejnych dniach, aż do 11 października, nie będzie dużych zmian temperatury i przeważnie utrzyma się ona w zakresie od 11-12 stopni w północnej Polsce do 15-16 (a wyjątkowo do 18 stopni) na południu kraju.