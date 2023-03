Pogoda na 16 dni: Polska będzie jednym z chłodniejszych miejsc w Europie

W najbliższych dniach Polska będzie jednym z chłodniejszych miejsc w Europie. Co jeszcze czeka nas w pogodzie? Sprawdź autorską, długoterminową prognozę pogody przygotowaną przez prezentera tvnmeteo.pl Tomasza Wasilewskiego.

W tej czołówce zimnych krajów znajdziemy się z powodu arktycznego powietrza, które z północy dociera m.in. do centrum kontynentu. Jeszcze zimniej niż u nas będzie na przykład w Skandynawii - tam temperatura spadnie poniżej -20 stopni. Ten arktyczny chłód płynie do dużej części Europy między niżem, który w poniedziałek będzie nad Bałtykiem, a wyżem, którego centrum na początku tygodnia znajdzie się w pobliżu Islandii. W tej sytuacji ciepłe powietrze jest "odepchnięte" na południe kontynentu przez nacierające z północy zimno (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni

W najbliższych dniach będzie zdecydowanie chłodno jak na drugi tydzień marca - temperatura dojdzie zaledwie do 5-6 stopni, a nocami możemy spodziewać się kilkustopniowego mrozu. Cieplej, ale tylko trochę, bo do 9 stopni, będzie w weekend i w połowie miesiąca, a nieco bardziej odczuwalne ocieplenie - do 13-14 stopni - przyjdzie dopiero w czasie kolejnego weekendu, czyli 18/19 marca.