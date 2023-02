Pogoda na 16 dni: idzie zimny marzec

Co najmniej do połowy miesiąca temperatura w Polsce będzie niższa niż zwykle o tej porze roku. Co jeszcze przyniosą nam nadchodzące dni? Sprawdź autorską, długoterminową prognozę pogody przygotowaną przez prezentera tvnmeteo.pl Tomasza Wasilewskiego.

Nad Europą utworzył się taki układ ciśnienia, który przez dłuższy czas będzie sprowadzać w nasze strony zimne powietrze z północy. Głównym elementem tego układu jest brytyjski wyż, który z jednej strony blokuje napływ do nas ciepłego, atlantyckiego powietrza, a z drugiej strony wspomaga przemieszczanie się chłodu z północy do centrum kontynentu, a nawet dalej w kierunku Francji i Hiszpanii (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni

Ostatnie dni lutego i pierwsze dni marca będą chłodne - w dzień ma być od 1 stopnia na wschodzie do 6-7 stopni Celsjusza na zachodzie, a nocami temperatura może spadać do około -10 stopni. Później, w następnym tygodniu, temperatura jeszcze trochę spadnie i nawet w ciągu dnia, na wschodzie kraju, będzie lekki mróz. Podobnie, a więc od -1 do 0 stopni na wschodzie do 3-4 stopni na zachodzie będzie do połowy miesiąca.