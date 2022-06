Pogoda na 16 dni: za tydzień w Polsce może być upalnie

Przez kilka najbliższych dni na północy kraju będzie około 20 stopni, a we wtorek tylko 16. Tymczasem na południu Polski będzie sporo cieplej i prawie codziennie można spodziewać się 25-26 stopni. Później, w czasie weekendu, do naszej części Europy wedrze się gorące, afrykańskie powietrze i na zachodzie oraz na południu kraju może być aż 30-31 stopni. Następnie, po dwóch, trzech gorących dniach temperatura zacznie stopniowo się obniżać i na północy Polski, a zwłaszcza na wybrzeżu, spadnie do 18-19 stopni, a w południowej części kraju będzie do 24-25 stopni.