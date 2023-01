Pogoda na 16 dni: kulminacyjna fala ciepła przechodzi nad Polską. Jak długo potrwa?

Rekordowo ciepły sylwester i taki sam Nowy Rok to zasługa silnego strumienia powietrza, które dotarło do nas aż z północnej Afryki. Taką cyrkulację spowodowały niże znajdujące się na zachodzie i północy kontynentu - ich położenie umożliwiło wędrówkę niezwykle ciepłych, jak na tę porę roku, mas powietrza z południa między innymi do centrum kontynentu.